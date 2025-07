Sununga recebe 1ª etapa do Skimboard com atletas locais e apoio comunitário – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ocorreu no último final de semana, a primeira etapa do Campeonato Municipal de Skimboard e Disco, na Praia da Sununga, região Centro-Sul da cidade. A competição foi organizada pela Associação Ubatuba de Skimboard e Disco (Disco) com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O evento teve disputas nas categorias Profissional, Iniciante Masculino, Iniciante Feminino e Petit (Kids), reunindo mais de 30 atletas inscritos gratuitamente — tanto por e-mail quanto presencialmente no local. A estrutura do evento foi simples, mas eficiente, com tendas de apoio, camisetas, medalhas para todos os participantes, troféus e kits de premiação para os três primeiros colocados de cada categoria.

“O objetivo do evento é fortalecer as categorias de base, proporcionar visibilidade aos atletas locais e mostrar o potencial de Ubatuba no cenário nacional do skimboard”, destacou secretário e representante da AUSKIM José Carlos dos Santos, o “Divino Sununga”.

A realização contou com o engajamento de atletas experientes, como Leandro Azevedo, Renato Lima, Julia Santos, Fabiano Prado e Daniel Azevedo.

“Foi um evento simples, mas feito de coração. O mais importante é a alegria das crianças e jovens em competir e se sentirem parte do esporte”, reforçou Divino Sununga.

Próximas etapas

A segunda etapa do campeonato está prevista para outubro, durante as comemorações do aniversário da cidade. Em novembro, a AUSKIM também organiza o Campeonato Brasileiro de Skimboard, consolidando Ubatuba como um dos principais polos da modalidade no Brasil.

Resultados – 1ª Etapa

Profissional

1º lugar – Pedro Guimarães

2º lugar – Daniel Azevedo

3º lugar – Pedro Lima

4º lugar – Luca Ortegga

Iniciante Masculino

1º lugar – Bruno Henrique

2º lugar – João Sina (Xienna)

3º lugar – Roberto Paiollo

Iniciante Feminino

1º lugar – Hemelly Kelri Lemos Barroso

2º lugar – Alexia Guimarães Faria Felix

Petit (Kids)

1º lugar – Yuri Cipriano dos Santos

2º lugar – João Vitor de Souza

3º lugar – Miguel Vieira Graça

4º lugar – Alexia Guimarães