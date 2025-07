Saúde de Mato Grosso do Sul mobiliza 8 mil agentes para debater atuação integrada no SUS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Live que fortalece integração entre vigilância e atenção primária acontece nesta terça (22), com participação do Ministério da Saúde, Conasems e UFRGS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) convida os cerca de 8 mil ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e ACEs (Agentes de Combate às Endemias) que atuam no estado, além de gestores da APS (Atenção Primária à Saúde) e demais profissionais da rede, para participarem da live sobre a nova Diretriz Nacional para Atuação Integrada no Território, que acontece hoje, 22 de julho, às 18h (horário de MS).

“Essa diretriz reconhece e fortalece o papel dos nossos agentes na estrutura do SUS. A participação de todos neste momento é fundamental para que possamos alinhar estratégias, esclarecer dúvidas e construir, de forma colaborativa, um novo modelo de atuação mais eficiente e integrado”, destaca a sanitarista Elisangela Hermes, referência técnica da Atenção Primária à Saúde na SES. De acordo com ela, as ações para implementação da diretriz integram o esforço estadual para qualificar e integrar os serviços prestados à população.

A nova orientação nacional redefine forma como se organiza o trabalho dos agentes, promovendo a integração entre ações de vigilância, prevenção e cuidado à saúde, com foco no planejamento conjunto, valorização do território e melhoria da qualidade de vida das comunidades.

A transmissão contará com a presença de representantes do Ministério da Saúde, (Conasems Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde) e UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), e será um espaço estratégico para esclarecer e debater os avanços que a diretriz representa para o SUS e para os territórios onde atuam os agentes.

Assista ao vivo:

Clique aqui para acompanhar a transmissão, que será às 19h no horário de Brasília (18h em MS). Ative o lembrete e participe!

Confira o documento completo da diretriz aqui.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo