Prefeitura de Bonito e Marinha promovem curso de aquaviários no Águas do Miranda – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Marinha do Brasil, realizou no distrito de Águas do Miranda durante os dias 07 a 18 de julho de 2025, o Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ) – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 2. Essa capacitação faz parte do Programa de Qualificação para o Turismo previsto no Planejamento Estratégico da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito. A capacitação é parte das ações de qualificação profissional voltadas ao fortalecimento da atividade náutica na região, especialmente no contexto do turismo fluvial e do transporte de passageiros que nessa oportunidade formou 15 novos alunos.

O curso, promovido pela Agência Fluvial de Porto Murtinho (AgPMurtinho), teve como objetivo formar profissionais para atuarem com segurança e competência em embarcações que operam na navegação interior. Os participantes passaram por aulas teóricas e práticas que abordaram fundamentos de marinharia, navegação, operação e manutenção de motores, procedimentos de segurança, primeiros socorros, combate a incêndio e sobrevivência no mar.

Durante o curso, foi aplicado o módulo do Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros (ESEP), essencial para capacitar os aquaviários a atuarem em embarcações utilizadas para transporte turístico, escolar ou comunitário. As aulas enfatizaram as normas de segurança da navegação, salvamento aquático e prevenção da poluição hídrica, fortalecendo o compromisso com a vida humana e o meio ambiente.

A capacitação foi coordenada pelos militares da Marinha sob a liderança do Capitão Clayton, com o suporte do Suboficial Tomaz, Suboficial F. Cesar, Sargento Alessandro, Sargento Flauzino, Sargento Catarino, Sargento Felippe e Cabo Andrew, que conduziram as atividades com excelência e profissionalismo.

Para o Prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, a realização do curso representa um importante avanço na valorização das comunidades ribeirinhas e no fortalecimento da segurança da navegação no município:

“Capacitar os moradores de Águas do Miranda para atuar em embarcações é uma ação estratégica que une desenvolvimento econômico, inclusão social e segurança. É uma honra contar com o apoio da Marinha do Brasil nessa missão de preparar nosso povo para novas oportunidades.”

A Secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Ferreira Salvadori, destacou o impacto positivo da iniciativa no setor turístico:

“O curso de formação de aquaviários qualifica os profissionais locais e eleva o padrão dos serviços turísticos náuticos em Bonito, garantindo mais segurança aos visitantes e ampliando a oferta de mão de obra especializada.”

O Capitão Clayton, responsável pela coordenação do curso, também ressaltou a importância da qualificação para a segurança da navegação e a preservação ambiental:

“A Marinha do Brasil tem o compromisso de formar aquaviários conscientes, capacitados e comprometidos com a segurança e com o meio ambiente. Ver essa parceria com a Prefeitura de Bonito se concretizar com tanto engajamento nos dá a certeza de que estamos no caminho certo.”

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a qualificação profissional e o desenvolvimento sustentável do turismo em toda a região, especialmente em comunidades estratégicas como o distrito de Águas do Miranda, importante polo de pesca esportiva, turismo e cultura fluvial.