Olimpíadas Escolares de João Pessoa têm início com futsal e voleibol em clima de empolgação e sonhos

As emoções começaram a tomar conta da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa nesta terça-feira (22), com o início das competições de futsal e voleibol das Olimpíadas Escolares Municipais. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), marca mais uma etapa do maior evento esportivo estudantil da capital paraibana.

Os jogos de futsal movimentaram os ginásios escolares Joacil de Brito, Aruanda, Santa Cruz, Francisco Pereira da Nóbrega, Seráfico da Nóbrega e Oscar de Castro. Já o voleibol teve partidas realizadas no Centro Administrativo Municipal (CAM) e na Escola Municipal Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, reunindo atletas de diferentes regiões da cidade.

Nos destaques da rodada estavam os confrontos entre as escolas Leonel Brizola e Chico Xavier, Leonel Brizola e Violeta Formiga, além da partida entre Seráfico da Nóbrega e Violeta Formiga. Os jogos, além de estimular a prática esportiva e o espírito de equipe, também têm servido como palco de sonhos e superações.

Um exemplo disso é o aluno Ítalo Warley, de 14 anos, estudante da Escola Municipal Leonel Brizola. Em sua primeira participação nas Olimpíadas Escolares, ele expressou o entusiasmo de estar representando sua escola. “É um grande prazer participar das Olimpíadas Escolares da Prefeitura. A minha escola está participando pela terceira vez e, para mim, é uma grande alegria. O meu sonho é ser jogador de futebol e acredito que essa experiência pode me ajudar muito no futuro”, declarou.

Com o mesmo brilho nos olhos, Ryan Kauê, de 13 anos, aluno da Escola Municipal Chico Xavier, também falou sobre a importância da competição. “É minha primeira vez jogando os Jogos Escolares, e está sendo uma experiência muito boa. Meu sonho é ser jogador de futebol”, disse.

Recorde – As Olimpíadas Escolares seguem até o dia 9 de agosto e prometem continuar movimentando a Rede Municipal de Ensino, incentivando o esporte, a disciplina, a coletividade e a realização de sonhos de milhares de estudantes pessoenses. Ao todo, mais de 12 mil alunos de 81 escolas municipais estão participando dos jogos, sendo a maior edição de todos os tempos.

Para conferir a programação completa das Olimpíadas Escolares, clique neste link.