Jovens de Ubatuba estreiam na vela em Ilhabela – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Doze alunos do projeto “Vela do Amanhã”, da Escola de Vela UIC-MAR, participaram da abertura da tradicional Semana Internacional de Vela de Ilhabela (SIVI), no último sábado, 19.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Ubatuba, as crianças, acompanhadas de instrutores, embarcaram como tripulantes mirins ao lado de velejadores profissionais, vivenciando sua primeira regata oficial. Durante a regata, os jovens aprendizes praticaram o trabalho em equipe e conheceram um pouco mais da atuação no mar.

“Ver nossos alunos embarcando ao lado de velejadores experientes, com brilho nos olhos, foi emocionante. Eles voltaram entusiasmados, falando em velejar mais, em se dedicar. É isso que o esporte proporciona: perspectiva, disciplina e sonho”, destacou o instrutor do projeto Escola de Vela, José Bispo dos Reis.

Mais sobre o evento

A Semana Internacional de Vela de Ilhabela (SIVI) é considerada o maior encontro da vela oceânica da América Latina, reunindo atletas olímpicos, profissionais e amadores de diferentes classes.

As embarcações participantes pertencem à categoria Vela Oceânica, composta por barcos maiores de cruzeiro, separados em diversas classes. Além da SIVI, Ilhabela também promove a Semana Internacional de Vela de Monotipos, dedicada a barcos menores e de formação esportiva.

A Semana de Vela de Ilhabela segue com regatas oficiais e programação cultural e esportiva até sábado, 26.