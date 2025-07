Itamambuca recebe estreia das mulheres no segundo dia do Dream Tour – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Itamambuca recebe estreia das mulheres no segundo dia do Dream Tour

Ondas melhores garantem alto nível técnico e vitórias paulistas na competição nacional

O segundo dia de disputas do Dream Tour Ubatuba, realizado nesta quarta-feira, 23, na Praia de Itamambuca, foi marcado por boas ondas, estreia das mulheres e domínio de surfistas locais. Com condições do mar mais favoráveis, o nível técnico da competição subiu, garantindo baterias acirradas e manobras de alto desempenho no principal circuito do surfe profissional brasileiro.

As atividades começaram com a conclusão das cinco baterias restantes da primeira fase masculina, adiadas no dia anterior por conta das condições do mar. Em seguida, teve início a aguardada estreia das atletas femininas no circuito, com destaque para performances consistentes e combativas.

Ubatuba em destaque

Ubatuba dominou as baterias finais do dia com quatro vitórias expressivas: Weslley Dantas, Wiggolly Dantas, Ryan Kainalo e Daniel Adisaka avançaram diretamente à terceira fase, consolidando o protagonismo da cidade no cenário nacional.

Weslley Dantas foi um dos destaques do dia, registrando a melhor nota da competição até o momento:

“Eu entrei com uma prancha que não tava funcionando bem, então optei por trocar para minha prancha preta, que é a que mais anda aqui em Itamambuca. Aí consegui me sobressair, fiz três ondas boas, mandei os aéreos e estou feliz de competir em casa, pela primeira vez como campeão brasileiro. Fiz notas altas, dei show para minha família e a galera aqui da praia. No fim de semana vai ter altas ondas, Itamambuca vai mostrar seu potencial e é show de surfe garantido”, comemorou Weslley Dantas.

Com os resultados, 11 surfistas já garantiram vaga direta para a terceira fase do campeonato.

Mulheres estreiam com alto desempenho

A estreia das mulheres foi um dos pontos altos do dia. As surfistas demonstraram potência e leitura apurada das ondas. A cearense Juliana dos Santos se destacou com a melhor pontuação da primeira fase, somando 13.57 pontos, resultado impulsionado pela melhora nas condições do mar.

Repescagem e nota 9

O potiguar Mateus Sena brilhou na repescagem, sendo o primeiro atleta a registrar nota 9 nas ondas de Itamambuca além de obter a nota 16.67. Com as boas condições, as manobras vêm ganhando destaque, elevando o nível técnico e a pontuação das baterias.

Sobre o circuito

O Dream Tour Ubatuba reúne 72 surfistas — 48 homens e 24 mulheres — e distribui uma premiação total de R$ 500 mil, igualmente dividida entre as categorias. Após a etapa em Ubatuba, o circuito segue para Saquarema/RJ e Florianópolis /SC.