Imasul promove reunião para avançar na logística reversa do vidro em Mato Grosso do Sul – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Evento reuniu representantes do setor público, iniciativa privada e especialistas para alinhar estratégias sustentáveis de gestão de resíduos sólidos

O auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) foi palco, terça-feira (22), de uma reunião técnica voltada à construção de estratégias para a viabilização da logística reversa do vidro no Estado. O encontro contou com a participação do Ministério Público estadual, representantes da indústria, recicladores e especialistas em gestão de resíduos sólidos, com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas à economia circular e à sustentabilidade ambiental.

Apesar de ser 100% reciclável, o vidro ainda possui uma das menores taxas de reaproveitamento no Brasil. A complexidade logística, aliada à estrutura deficiente de coleta e beneficiamento, faz com que esse material represente um dos maiores desafios da política nacional de resíduos sólidos.

A proposta debatida durante a reunião é buscar soluções conjuntas que envolvam toda a cadeia produtiva – desde fabricantes e comerciantes, até o consumidor final – para garantir o retorno do vidro ao ciclo produtivo e evitar o descarte inadequado.

“A logística reversa do vidro representa um dos maiores desafios dentro da política de resíduos sólidos, principalmente por envolver uma cadeia mais complexa e menos estruturada em comparação a outros materiais recicláveis. Nosso objetivo com esta reunião é justamente construir caminhos viáveis e colaborativos, que envolvam o setor produtivo, os recicladores e o poder público. Mato Grosso do Sul já avançou muito nas metas de logística reversa, e agora damos um novo passo para incluir o vidro nesse processo de forma mais estruturada e eficaz. Sustentabilidade se faz com responsabilidade compartilhada, e esse diálogo é essencial para consolidarmos políticas públicas realmente efetivas”, destacou Thais Caramori, diretora de Desenvolvimento do Imasul.

MS como referência nacional

Desde 2021, Mato Grosso do Sul vem se destacando nacionalmente na implementação da logística reversa. Mais de 100 mil toneladas de embalagens pós-consumo já foram reinseridas no ciclo produtivo, contribuindo para a redução do volume de resíduos nos aterros sanitários e para a conservação dos recursos naturais.

Esse avanço se deve, em grande parte, à articulação entre o poder público e os setores produtivos, especialmente após a publicação do Decreto Estadual nº 16.089/2023, que reforça a obrigatoriedade da comprovação dos resultados de logística reversa por parte de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.

“Essa reunião demonstra nosso compromisso em integrar todos os elos da cadeia para enfrentar os desafios e criar soluções reais. Mato Grosso do Sul já é referência nacional nesse tema e seguirá inovando, com responsabilidade ambiental e diálogo entre os setores”, afirmou o Diretor Presidente do Imasul, André Borges.

Normas, prazos e segurança jurídica

O Imasul atua também na normatização e fiscalização da comprovação de resultados, estabelecendo prazos específicos para cada ano-base. A Portaria nº 1.314/2023 fixou 31 de outubro de 2023 como data-limite para o ano-base de 2021, enquanto a Portaria nº 1.463/2024 definiu o prazo final de 10 de dezembro de 2024 para o ano-base de 2022.

Para o ano-base de 2023, a entrega das informações deverá ser feita até 30 de dezembro de 2025, com a publicação da portaria de chamamento prevista para breve.

Importante destacar que, após encerrado o prazo de cada ciclo, não é possível realizar comprovações retroativas, nem adquirir créditos para regularização fora do período legal. O sistema é fechado conforme os critérios estabelecidos, assegurando transparência e segurança jurídica a todos os envolvidos.

Compromisso coletivo com o meio ambiente

A reunião reforçou o papel do Imasul como articulador das políticas públicas de resíduos sólidos no estado e destacou a necessidade de corresponsabilidade entre os setores público e privado.

Ao buscar soluções viáveis para ampliar a reciclagem do vidro – material com grande potencial de reaproveitamento, mas ainda subutilizado – Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, resiliente e alinhado à realidade dos resíduos urbanos.

O avanço na logística reversa do vidro é mais um passo para transformar desafios ambientais em oportunidades de inovação e responsabilidade compartilhada.

Gustavo Escobar, Comunicação Imasul