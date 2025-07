Emdurb entrega novos uniformes a mais de cem servidores – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Apesar de ser um ano mais nova que as outras competidoras, ela vem vencendo títulos de MVP, cestinha Com apenas 14 anos, Valentina Göetz coleciona títulos de campeã invicta, Jogadora Mais Valiosa (MVP) e cestinha, além de inúmeras medalhas. Sonhando com uma convocação para a seleção brasileira, a atleta, que é bolsista do Programa […]