Curso de férias “Aquagito” tem início em Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), iniciou nesta quarta-feira (23) o curso de férias “Aquagito”, no Parque da Água Vermelha “João Câncio Pereira”, com a participação de 40 crianças de 7 a 11 anos. A programação gratuita ocorre até sábado (26), com o tema “Pokemons da Natureza”.

O intuito da iniciativa de Educação Ambiental é proporcionar vivências de conexão com a natureza, de forma lúdica e interativa, e inspirar as crianças e seus familiares a se tornarem “guardiões da natureza”, começando pelo local onde vivem, e assim contribuírem para a melhoria da qualidade do meio ambiente da cidade e, consequentemente, de vida.

Para isso, os participantes estão conhecendo um pouco mais sobre os personagens do Pokemons, que possuem características inspiradas nos animais e nos diferentes elementos da natureza, aliando as questões de conservação que comprometem os animais e seus ambientes, como as queimadas, o desperdício de água, a contaminação de água e do solo, entre outros.

Neste primeiro dia do curso de férias, divididas em quatro grupos, as crianças participaram da brincadeira Caça aos Elementos, de uma oficina de desenho e brincaram no playground. Por fim, caminhando pelas trilhas do parque, percorreram quatro bases, para aprender mais sobre cada um dos personagens do Pokemon (Bulbassauro, Snivy, Chikorita e Grookey) e participaram de desafios.

Na base do Grookey, por exemplo, eles conheceram mais sobre suas principais habilidades, o seu papel ecológico e a sua semelhança com a fauna. O personagem lembra muito o sagui-de-tufos-pretos, um pequeno primata comum no Brasil, conhecido por fazer a dispersão de sementes, ajudando na regeneração das florestas. Além disso, como consumidor de insetos e pequenos frutos, ajuda no controle da população de artrópodes e na manutenção do equilíbrio vegetal.

Na quinta-feira (24), o curso de férias ocorre no Parque Natural “Chico Mendes”, no Alto da Boa Vista. Em uma das atividades, às 8h30, haverá bate-papo com o Corpo de Bombeiros, para aprender sobre os riscos das queimadas e a importância de proteger o meio ambiente. Na sexta-feira (25), entre 8h e 12h30, as atividades serão no Parque da Água Vermelha novamente, com Caça ao Tesouro, jogo de queimadas e torta na cara.

Por fim, no sábado (26), às 9h, as crianças plantarão 350 mudas de árvores em uma área pública localizada na Rua Dulce Augusto de Almeida Faria, 267, no Jardim Novo Horizonte. Para auxiliar no reflorestamento da área, serão plantadas mudas de espécies nativas da região, como cerejeira-do-rio-grande, grumixama, jequitibá-branco, aroeira pimenteira, pitanga, entre outras.

O Município providencia toda a estrutura necessária no local do plantio, como abertura dos berços, transporte e a seleção das mudas, até a utilização de tutores e insumos. Além disso, será realizada oficina de plantio com os grupos.

O Parque da Água Vermelha está localizado na Rua România, 150, no Jardim Europa. Mais informações pelo telefone: (15) 3221-6643 ou pelo e-mail: [email protected].