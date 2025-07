Cidade das Artes abre edital para o uso de espaços gastronômicos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Seleção para empresa interessada na utilização de “Bistrô” e “Cafeteria da Grande Sala” está aberta até 11/08. Foto: Divulgação

A Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, está em busca de um novo restaurante, que ofereça uma experiência gastronômica especial aos seus visitantes, para ocupar o Bistrô e a Cafeteria da Grande Sala. O edital para o uso desses locais está aberto até o dia 11/08. Esses ambientes gastronômicos complementam as atividades de cultura e convivência, além de contribuírem para o desenvolvimento econômico local.

O Bistrô, que tem uma vista especial para a orla da Barra e um pôr do sol surpreendente, deve funcionar diariamente, das 10h às 21h. Em dias de eventos na Cidade das Artes, o estabelecimento deve seguir a programação, que será informada com antecedência. Já a Cafeteria precisa abrir duas horas antes do início do espetáculo e seu encerramento deve ser após o término do último intervalo.

Podem participar da seleção, as pessoas jurídicas que atendam às exigências e condições determinadas no edital, disponibilizado no site da Cidade das Artes https://cidadedasartes.prefeitura.rio/editais/.