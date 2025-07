Centro Esportivo da Vila Gabriel oferece aulas gratuitas de Futsal a partir de agosto – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), dará início, no dia 13 de agosto, a aulas gratuitas de Futsal, no Centro Esportivo “Jornalista Armando Bacelli”, localizado na Vila Gabriel, voltadas a crianças de 8 a 12 anos (equipe mista). As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser feitas a partir desta sexta-feira (25), das 8h às 17h, diretamente no local.

A iniciativa ocorrerá em parceria com o programa Sesi Esporte, às segundas e quartas-feiras, das 10h às 11h30, a partir do dia 13 de agosto.

O Futsal, além de estimular a coordenação motora, agilidade e equilíbrio, também favorece o raciocínio rápido, a tomada de decisões e o trabalho em equipe, contribuindo para o crescimento pessoal e a formação cidadã dos alunos.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou diretamente no Centro Esportivo, que está localizado na Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420, na Vila Gabriel.