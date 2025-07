Atletas da Vila Olímpica da Mangueira conquistam 18 medalhas na Travessia Forte, em Cabo Frio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A equipe da Mangueira é muito forte e está sempre se destacando nas competições de águas abertas. Foto: Divulgação/SMEL

Os atletas das Vila Olímpica da Mangueira se destacaram e conquistaram 18 medalhas na Travessia Forte São Mateus, na Praia do Forte, em Cabo Frio. Foram nove ouros, cinco pratas e quatro bronzes. A competição reuniu cerca de 500 competidores de diversos lugares do país.

– A equipe da Mangueira é muito forte e está sempre se destacando nas competições de águas abertas. É muito bacana acompanhar a evolução deles e ver o quanto esse trabalho traz resultado –, afirma o secretário de Esportes, Guilherme Schleder.

A equipe teve 26 participantes e faturou muitas medalhas, incluindo em colocações gerais. Na prova 500m feminina, Rafaela Fully foi campeã e Mariana Ribeiro, de 11 anos, ficou em segundo geral no meio dos adultos. Na prova 1km feminina, Rafaela Fully foi campeã geral, Fernanda Carvalho também levou ouro e Maria Cristina Anjos foi bronze. Nos 2km, Jessica Nascimento e Maria Luyza Barros foram campeãs de suas categorias, Maytê do Carmo foi prata e Hemilly Gomes foi bronze.

No masculino a Vila Olímpica também obteve bons resultados: no 1km masculino, Luiz Antônio Macedo foi prata na categoria, Henzel Novato foi bronze e teve dobradinha de irmãos: Luiz Miguel Silva, que foi o campeão, e Marcos Silva, na terceira colocação. Nos 2 km, Marcos Vinícius Campos foi campeão da categoria e Wladimir Borges o segundo colocado. No Beach Biathlon, Miguel Pereira foi o primeiro da categoria e Roberto Macedo foi prata. No Beach Biathlon dupla, Marcos Silva nadou 1km, Wladimir Borges fechou a prova correndo 3km na areia e foram os campeões da prova.

A professora Danuza Siqueira, que começou a formar a equipe em 2016, também competiu na prova Beach Biathlon, nadando 1km e correndo 3km na areia, e ficou muito contente com o desempenho alcançado pela equipe, que enfrentou uma verdadeira maratona competindo várias provas no último mês.

– Tivemos uma sequência grande de provas em águas abertas nos últimos finais de semanas. Foram muitos treinos puxados para chegarmos nos resultados alcançados. Estou muito orgulhosa. Destaco mais uma vez a atleta Mariana Ribeiro, que é uma promessa na natação e com apenas 11 anos ficou em segundo geral no meio dos adultos, e o Luiz Miguel Silva, que foi campeão no 1km masculino. Eles são atletas que estão sendo construídos em um projeto social e merecem muito apoio e admiração –, diz Danuza.