Agência Minas Gerais | Estudantes de Minas se preparam para Etapa Estadual da 6ª Conferência pelo Meio Ambiente

Estudantes da rede estadual de Minas Gerais se preparam para a Etapa Estadual da 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), que será realizada no dia 12/8, em Belo Horizonte.

Com o tema “Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática”, a iniciativa mobiliza escolas de todas as regiões mineiras e valoriza o protagonismo juvenil na construção de soluções sustentáveis para o futuro do país.

Voltada especialmente aos estudantes de 11 a 14 anos dos anos finais do ensino fundamental, a conferência promove uma formação ambiental crítica, participativa e inclusiva. Participam da ação escolas do campo, indígenas, quilombolas, da educação especial e demais escolas.

Etapa Polo

A etapa polo foi realizada no início deste mês, de forma virtual, pelo canal Estúdio Educação, no Youtube, envolvendo escolas dos Polos Centro, Vale do Aço, Zona da Mata, Triângulo, Norte e Sul de Minas.

Foram apresentados projetos inovadores, como o “Jardim Sensorial”, “Horta Escolar: plantando saúde, colhendo paz”, “Ecobarreira Semiana: tecendo redes de justiça climática para o Rio Verde” e o “Biodigestor rural como solução sustentável”. Ao todo, foram mais de 20 propostas eleitas pelos estudantes delegados titulares e suplentes para representar as escolas na Etapa Estadual.

“O projeto tem sido muito importante para a nossa vida escolar e pessoal. Estamos aprendendo sobre o uso excessivo de agrotóxicos, o desperdício de lixo orgânico e desenvolvendo soluções, como uma composteira”, conta Edgar Soares, estudante da Escola Estadual Coronel Nicolau Sampaio, em Diogo de Vasconcelos, um dos selecionados para a etapa estadual.

Encontro em BH

O grande encontro presencial reunirá na Etapa Estadual, em Belo Horizonte, os delegados eleitos nas etapas anteriores. O objetivo é promover o intercâmbio de experiências, aprofundar o debate sobre justiça climática e fortalecer o movimento ambiental juvenil em Minas.

Cada projeto representa uma proposta construída coletivamente nas escolas, em um processo democrático que valoriza a escuta e a escolha entre os próprios estudantes. As iniciativas devem abordar os desafios ambientais enfrentados pela comunidade escolar e propor soluções com impacto social e ambiental.

“A conferência é uma oportunidade para que toda a comunidade escolar se envolva em um processo formativo e transformador, incentivando a criação de projetos com impacto ambiental e social”, destaca a diretora de Modalidades de Ensino e Temáticas Especiais da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), Suellen Coelho.

Educação e justiça climática

A 6ª edição da Conferência integra o movimento nacional de preparação para a COP30, que será realizada em novembro de 2025, em Belém (PA). A proposta é estimular nos jovens a empatia, a ação coletiva e o engajamento político, reconhecendo que os impactos da crise climática não são sentidos de forma igualitária e que a justiça ambiental exige participação ativa e políticas públicas inclusivas.

A Conferência em Minas Gerais está organizada em cinco Etapas: Escolar, Municipal, Regional, Polo e Estadual. A Etapa Estadual, marcada para agosto, contará com a participação de delegações de todos os polos, momento em que a serão eleitos o projeto e delegados que representarão Minas Gerais na Etapa Nacional.

A Etapa Nacional será realizada em outubro de 2025, em Brasília (DF), sob coordenação dos Ministérios da Educação, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e da Ciência, Tecnologia e Inovação.