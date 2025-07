Abertas inscrições para o programa e workshop “Sabor de São Paulo” no Parque Tecnológico de Sorocaba – Agência de Notícias

Promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), o programa e workshop “Sabor de São Paulo – Etapa Sorocaba” acontece no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), nos dias 1 e 2 de agosto (sexta-feira e sábado). As inscrições são voltadas aos produtores artesanais e rurais, empresários dos setores de gastronomia, turismo e hotelaria, donos e chefs de restaurantes ou entidades ligadas ao turismo gastronômico, e podem ser realizadas até a próxima terça-feira (29), pelo link: https://forms.gle/Qux4cJpVAScUhTxJA

O workshop “Sabor de São Paulo”, do Programa de Valorização da Gastronomia Paulista Sabor de SP, acontece na sexta-feira (1), das 9h às 16h30, e reúne temas relevantes para esse grupo de profissionais. Das 16h30 às 17h, acontece uma Rodada de Negócios com os mesmos participantes do dia.

Já no sábado (2), das 11h às 17h, acontece o Festival Gastronômico, com degustação, promoção e venda de produtos e pratos, dos 15 atores destes roteiros gastronômicos.

O Programa de Valorização da Gastronomia Paulista Sabor de SP tem o objetivo de formatar, desenvolver e promover produtores e estabelecimentos gastronômicos. A Semana do Sabor de SP acontece em três etapas, sendo uma jornada gastronômica que se estende por 10 regiões do Estado.

Até o fim de 2025 serão 13 Rotas Gastronômicas, que aquecerão a economia de 35 regiões turísticas do Estado de São Paulo, além de divulgar a diversidade gastronômica, realçando a autenticidade, a cultura e a história da gastronomia paulista, via produtores e restaurantes, envolvendo o mapeamento de 301 cidades.

O PTS está localizado na Avenida Itavuvu, 11.777, no bairro Jardim Santa Cecília. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3233-2043 ou ainda pelo e-mail: [email protected].

Segue cronograma do Workshop “Sabor de São Paulo”:

1º de agosto (sexta-feira)

9h – Recepção com Coffee Break;

9h45 – Abertura da Capacitação: Gerente do Parque Tecnológico de Sorocaba dando boas-vindas à Trilha do conhecimento “Sabor de São Paulo”;

10h – Sabor de São Paulo: O Programa “Sabor de São Paulo” – Christine Fuchs Grecco (Secretaria de Turismo e Viagens);

10h15 – Atendimento ao Cliente: agregando valor ao meu negócio – Eduardo Mantovani (Sebrae);

10h45 – Segurança alimentar: Boas Práticas do campo à mesa – Milene Gonçalves Massaro Raimundo – (Cosali – Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo);

11h15 – Produtores Artesanais e SISP: parceria de sucesso refletida em inclusão social e segurança e qualidade aos produtos paulistas – Thiago Izidoro (CDA – Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo);

12h – Turismo Gastronômico: Roteirização e Comercialização – Fabiano Suzuki (Senac);

12h30 – Almoço;

14h30 – Turismo de Experiência: Colhendo histórias, proporcionando novas experiências – Fabiano Suzuki (Senac);

15h – Turismo Rural: uma experiência gastronômica no campo – Márcio Langoni (Faesp/Senar);

15h30 – A importância dos produtos territoriais para o turismo no mundo globalizado – Adriana Verdi (Apta – Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo);

16h – Pitch – “A minha evolução no Programa de Gastronomia” – Ana Gabriela (Palmitolândia);

16h20 – Rodada de Negócios;

17h – Aula show com o Chef Fábio Vieira.