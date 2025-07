Posted on

Neste fim de semana, a cultura e o entretenimento tomam conta de Mato Grosso do Sul com eventos para todos os gostos. Em Campo Grande, o MS ao Vivo se despede da temporada 2024, no domingo (24), com o sambista Dudu Nobre e abertura do espetáculo Pérolas Negras no Parque das Nações Indígenas, com entrada […]