Ubatuba tem mais uma edição da iniciativa no dia 25 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de saúde de Ubatuba realiza, nessa sexta-feira, 25, mais uma edição do “Sextou com Vacina”. A ação busca ampliar o acesso da população às vacinas previstas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), com atendimento eh horário estendido nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Maranduba, Perequê-Açu, Cícero Gomes, Ipiranguinha, Perequê-Mirim e Estufa II.

Das 8h às 21h, as salas de vacina dessas unidades estarão disponíveis para a atualização da caderneta com os imunizantes de rotina, além das vacinas contra a gripe e a covid-19. A recomendação é que o munícipe leve um documento com foto e a carteira de vacinação.

“É muito importância de manter a vacinação em dia para prevenir doenças e reduzir riscos de complicações, especialmente, entre os públicos mais vulneráveis”, lembrou a enfermeira Coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Ubatuba, Alyne Ambrogi.

Esquema vacinal

Entre as atualizações do calendário nacional, está a substituição da dose de reforço da vacina meningocócica C pela meningocócica ACWY (MenACWY) para crianças de 12 meses. O esquema atual prevê as seguintes aplicações:

3 e 5 meses: vacina meningocócica C (MenC);

12 meses: vacina meningocócica ACWY (MenACWY).

Crianças que não receberam o reforço aos 12 meses podem ser vacinadas com a MenACWY até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Quem já recebeu a dose de reforço com a MenC não precisa de nova aplicação neste momento.

Além disso, desde janeiro de 2024, a vacina contra a covid-19 integra o PNI. A recomendação é que crianças de 6 meses a menores de 5 anos, além de idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, tenham prioridade. O esquema vacinal contra a Covid-19 passou a ser o seguinte:

Grupos prioritários com 5 anos ou mais: 1 dose anual da vacina monovalente (SpikeVax), com intervalo mínimo de três meses após a última dose;

Imunocomprometidos, gestantes, puérperas e idosos a partir de 60 anos: 2 doses anuais da vacina monovalente, com intervalo mínimo de seis meses entre elas;

Pessoas com 5 anos ou mais fora dos grupos prioritários e com esquema primário completo: não há indicação de reforço anual.

A vacina contra a gripe também está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. Até esta terça-feira, 22, 20.832 pessoas haviam sido imunizadas contra a Influenza em Ubatuba, o que representa 45,58% da população-alvo (22.571). A cobertura por grupo prioritário é a seguinte:

Idosos: 7.693 doses aplicadas (população-alvo de 14.555);

Crianças: 2.454 doses aplicadas (população-alvo de 7.056);

Gestantes: 140 doses aplicadas (população-alvo de 960).

Além dessas, seguem disponíveis as vacinas de rotina, como: