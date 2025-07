Tenda da Saúde aplica 98 doses contra a gripe no fim de semana – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último final de semana, a Secretaria de Saúde deu continuidade à ação da Tenda da Saúde com vacinação e testes rápidos durante a tradicional Festa do Divino, na Praça da Matriz. A iniciativa tem como principal objetivo levar os serviços de saúde para mais perto da população, aproveitando o grande fluxo de pessoas vindas de diversos bairros do município.

Nos dias 18 e 19 de julho, foram aplicadas 98 doses da vacina contra a Influenza, ampliando a cobertura vacinal em um momento oportuno de grande movimentação popular. Além disso, a equipe da infectologia realizou testagem rápida em 24 pessoas, para quatro infecções: HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Nos dois finais de semana em que a Saúde esteve com a Tenda na festa, 268 foram imunizadas no total.

“A presença da Tenda da Saúde em eventos populares é uma estratégia para ampliarmos o alcance das ações de prevenção, principalmente, em um espaço onde temos um público diversificado. A ideia é justamente facilitar o acesso e lembrar a todos da importância do cuidado com a saúde”, destacou a enfermeira e coordenadora do programa IST/ AIDS, Flora Badaró.

De acordo com a Secretaria de Saúde, novas ações em festas tradicionais já estão sendo planejadas para este mês. Até o dia 20 de julho, segundo dados do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da influenza em Ubatuba está em 45,58%, o que corresponde a 20.832 pessoas – de um total de 22.571 que é a população alvo que deve ser vacinada.