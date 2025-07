Taça Brasil movimenta Ubatuba e define novos líderes do surfe nacional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A terceira etapa do CBSurf Taça Brasil 5000 — Ubatuba Pro — agitou a Praia de Itamambuca entre os dias 17 e 20 de julho e revelou os novos protagonistas do surfe brasileiro. A competição contou com excelente nível técnico, presença de público e teve como destaque o atleta local Ryan Kainalo, que conquistou o título na categoria masculina. No feminino, a consagrada Silvana Lima levou mais um troféu para casa, somando agora cinco vitórias na história da Taça Brasil.

Morador de Itamambuca, Ryan brilhou diante da torcida local, conquistando seu quarto título na Taça Brasil ao lado de nomes como Caio Costa, Renan Pulga e Sunny Pires. A nota 5,17, obtida ainda no início da bateria final, garantiu a vantagem decisiva.

“É muito treino, muita dedicação. Quando dá certo, é muito recompensador. Quero agradecer a todos que torceram. Essa vitória é de Ubatuba também”, declarou Kainalo.

Já a cearense Silvana Lima, hexacampeã brasileira, venceu uma bateria equilibrada diante de Tainá Hinckel, Mariana Areno e Isabelle Nalu. A atleta celebrou a conquista com emoção.

“Essa vitória é especial. Perdi minha cachorrinha, que já esteve comigo aqui em Ubatuba. Essa conquista é para ela”, comentou Silvana, visivelmente comovida.

Rumo ao Dream Tour

A etapa em Ubatuba contou pontos importantes no ranking de acesso à elite do surfe nacional, o Dream Tour. Com os 5 mil pontos somados, Ryan Kainalo e Silvana Lima se aproximam da classificação para a temporada de 2026.

Outro destaque foi a jovem Carol Bastides, de apenas 13 anos, que venceu a triagem paulista e conquistou uma vaga de convidada na elite do Dream Tour.

“É um orgulho enorme ver atletas como o Ryan representando Ubatuba no topo do surfe nacional. O evento foi um sucesso em todos os sentidos – técnico, organizacional e turístico. Vamos continuar apoiando o esporte com seriedade e visão de futuro”, destacou o secretário de Esportes e Lazer de Ubatuba, Saulo Souza.

Dream Tour começa nesta terça em Ubatuba

Logo após a Taça Brasil, Ubatuba volta a sediar uma grande competição: a segunda etapa do Dream Tour 2025, com início nesta terça-feira, 22, também na Praia de Itamambuca — reconhecida como Reserva Nacional de Surfe.

O evento reúne os 48 melhores surfistas do país na disputa pelo título masculino e 24 atletas na categoria feminina, todos competindo por premiação igualitária de R$ 50 mil para os campeões. Este ano, a CBSurf aumentou a premiação total para R$ 500 mil por etapa, contemplando todos os participantes, inclusive nas primeiras fases.

Uma das principais mudanças no formato é que ninguém é eliminado na primeira fase. Os surfistas competem em baterias triplas, com os vencedores avançando diretamente para a terceira fase. Os demais têm uma segunda chance na repescagem, onde os confrontos passam a ser duelos diretos.

Na categoria feminina, as 24 atletas competem em 8 baterias. As vencedoras avançam às oitavas de final, e as demais disputam a repescagem em baterias eliminatórias.