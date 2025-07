Sine Municipal de Sorocaba oferece 187 vagas de emprego na quarta-feira (23) – Agência de Notícias

Posted on

Dando continuidade às atividades educativas do Maio Amarelo, mês de conscientização por comportamentos prudentes para evitar sinistros e vítimas no trânsito, as equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) seguirão, nesta semana, com abordagens a públicos diversos. Entre as atividades está um curso básico de pilotagem para ‘motogirls’, que são mulheres que pilotam motocicletas […]