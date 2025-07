Servidores do atendimento do Fácil participam de treinamento do SEI – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informa que os servidores do setor de atendimento ao munícipe – Fácil participação de um curso de capacitação sobre o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) entre terça e sexta-feira, 22 a 25 de julho, das 14h às 16h30.

Por isso, devido à redução temporária no número de atendentes disponíveis durante o período de realização do treinamento, o atendimento ao público poderá apresentar maior tempo de espera. A recomendação é que os munícipes, sempre que possível, priorizem o atendimento no período da manhã. “Solicitamos a compreensão dos contribuintes e a colaboração para que os atendimentos ocorram da maneira mais tranquila e eficiente possível”, reforçou a secretária da Fazenda, Alethea Ageu.

O SEI é uma plataforma de gestão documental e de processos administrativos eletrônicos desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e amplamente utilizada por órgãos públicos. O sistema permite tramitações internas e externas de forma totalmente digital, com segurança, agilidade e controle, reduzindo o uso de papel.

A capacitação dos servidores faz parte do processo de implantação do SEI na administração municipal. Saiba mais sobre o SEI em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/destaques/seiubatuba/