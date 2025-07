Programa “HumanizAção Inverno” acolhe 22 pessoas em situação de rua nesta segunda-feira (21) – Agência de Notícias

Posted on

O Departamento Municipal de Trânsito de Pirassununga (Demutran) informa que a partir desta segunda-feira (11), o tráfego de veículos do perímetro da Avenida Painguás e Anel Viário fluirá mais lentamente devido a presença da equipe do Demutran, que realizará a manutenção da pintura de solo no local. O balizamento dos veículos que transitarem pela via […]