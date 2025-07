Prefeitura realiza Mutirão contra a Dengue no bairro do Pedregulho e adjacentes nos próximos dias 24, 25 e 26 de julho 

Posted on

Nesta sexta-feira (26/7), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Na Zona da Mata, céu claro a parcialmente nublado. Já na região serrana do Sul de Minas, possibilidade de geada em localidades isoladas. Demais regiões, céu claro com névoa seca. As temperaturas ficam entre a […]