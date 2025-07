Prefeitura inicia migração de processos municipais para ambiente online – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A terça-feira, 22, representa um marco para a Prefeitura de Ubatuba: a partir da data, a tramitação de processos, memorandos e ofícios serão realizadas todas de forma digital. A mudança será viabilizada pela implantação do Sistema Eletrônico de Informações- SEI Cidades, no qual todos documentos e processos passarão a ser na forma digital e online, com a garantia de 100% de transparência, permitindo acesso total ao cidadão.

O SEI Cidades é uma plataforma disponibilizada pelo Governo de SP, que transfere toda a gestão de documentos, comunicações e processos administrativos para o meio eletrônico, onde toda comunicação será online, em tempo real. De acordo com a Secretaria de Tecnologia da Informação (SMTI), será necessário um período de dois anos de transição total – mas, a partir da implantação efetiva do sistema, todos os procedimentos a serem iniciados já serão digitais.

“Os novos processos, iniciados a partir da data, já serão digitais. Os antigos, que ainda estão em tramitação, seguirão em papel até serem finalizados ou migrados para o novo ambiente, conforme a demanda”, explicou o diretor de Políticas de Inovação Tecnológica da Secretaria de Tecnologia da Informação, Adriano Felix.

Além de uma grande economia de papel e material de expediente, a nova solução dará mais velocidade e eficiência aos processos. A substituição do papel vem ao encontro as urgências ambientais e confere mais segurança e controle de prazos.

Mais sobre o SEI

Por meio de um acordo de cooperação técnica entre o TRF4 e o Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado disponibilizou o SEI Cidades aos 645 municípios de SP, sem custos nos dois primeiros anos do projeto. O sistema será mantido e gerenciado pela PRODESP.

Disponibilizada em padrão 100% WEB, a solução será acessada através de navegador pela internet, sem necessidade de instalação de qualquer complemento. A infraestrutura, a segurança e o gerenciamento serão fornecidos pela Prodesp.

Confira tutoriais e mais informações em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/sei/