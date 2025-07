Prefeitura demole parte de restaurante irregular em área nobre na Barra da Tijuca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O imóvel acumula notificações e multas há mais de 10 anos por desrespeitar os parâmetros urbanísticos da região – Fábio Costa/Seop

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento realizam, nesta segunda-feira (22/7), a demolição de parte de um restaurante construído irregularmente, com ocupação ilegal do afastamento frontal, em uma área nobre na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca. O imóvel acumula notificações e multas há mais de 10 anos por desrespeitar os parâmetros urbanísticos da região. Apesar de ser passível de regularização por meio da Lei da Mais Valia, o estabelecimento possui uma dívida superior a R$ 1,2 milhão.

– Essa é mais uma operação da Prefeitura do Rio para demolir construções ilegais com foco na desobstrução do espaço público, no cumprimento da legislação urbanística. O responsável pelo estabelecimento vem sendo notificado, inclusive notificado e multado, desde pelo menos o ano de 2006. Então é uma operação dentro desse esforço da Prefeitura de cumprir a legislação urbanística, o ordenamento da cidade. Desde janeiro de 2021 já são mais de 5.500 demolições de construções ilegais, e a gente vai seguir com esse propósito de cumprimento da legislação, especialmente, no que se refere à ocupação do espaço público e aos cumprimentos da legislação urbanística – destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.