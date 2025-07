Prefeitura de Sorocaba recebe inscrições de ONGs para vagas remanescentes do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal até o dia 30 de julho

As Organizações Não Governamentais (ONGs) relacionadas aos direitos e defesa dos animais, interessadas em participar do processo de eleição das duas vagas remanescentes do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CMPBEA), para o biênio 2025/2026, podem se inscrever até o dia 30 de julho, das 8h às 16h, na Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), localizada na Rua Santa Maria, 197, na Vila Hortência.

Criado pela Lei Municipal nº 11.658/2018, o CMPBEA é um órgão de composição paritária, com caráter consultivo, deliberativo e de assessoramento da Prefeitura de Sorocaba, em questões relativas à proteção e bem-estar animal em todo o município.

Para que possam se habilitar no processo de eleição, as ONGs devem apresentar o formulário de inscrição preenchido, que pode ser solicitado pelo e-mail [email protected], e os seguintes documentos: cópia autenticada do estatuto social devidamente registrado; relatório das atividades desenvolvidas no último ano; ata de eleição da atual diretoria; e nome dos representantes indicados para atuar no conselho (titular e suplente), informando nome completo, e-mail e telefone de ambos.

O edital de chamamento foi publicado na edição do Jornal Município de Sorocaba do dia 17 de julho (https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/). Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3219-2280.