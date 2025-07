Prefeitura de Sorocaba inicia treinamento de mais 50 novos Guardas Civis Municipais – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) e da Secretaria de Recursos Humanos (SERH), iniciou na última semana o processo de integração e de treinamento de 50 novos integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM), aprovados em concurso público (Edital nº 01/2023) homologado em dezembro de 2024. Outros 100 guardas estão em fase final do curso e serão integrados oficialmente à tropa no próximo mês.

O Curso de Formação da GCM, que tem caráter obrigatório, ocorre na Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (Efae) da GCM, na Zona Norte da cidade. São 840 horas de curso, incluindo dois meses de legislação, mais dois meses de aulas práticas e curso de tiro. A última fase abrange 160 horas de estágio supervisionado.

Os 50 novos GCMs, 40 deles do sexo masculino e dez do feminino, inicialmente, participaram do Treinamento de Integração Geral fornecido pela SERH, no Salão de Vidro da Prefeitura, que abordou informações gerais sobre direitos e deveres dos servidores, bem como sobre o funcionalismo público em geral. Na sequência, começaram o curso da Efae, com duração aproximada de seis meses.

Quanto aos 100 GCMs que estão em fase final de treinamento, metade desse efetivo iniciou a capacitação em fevereiro e a outra parte em março deste ano. “Agora, realizam estágio supervisionado, reforçando o patrulhamento preventivo na Festa Julina Beneficente, no Parque do Paço Municipal. No domingo (20), atuaram na final da Taça Baltazar Fernandes, no Estádio Municipal ‘Walter Ribeiro’. Assim, colocam em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, sempre sob a orientação de agentes experientes”, destaca o comandante-geral da GCM de Sorocaba, Davi Dutra.

Plano de governo e concurso

A ampliação do número de GCMs faz parte do plano de governo da atual gestão municipal, para fortalecer a segurança pública, inclusive, de forma descentralizada, a partir da implantação de cinco novas bases da Corporação, em bairros estratégicos da cidade. Uma delas será no bairro de Aparecidinha, com início de obras previstas para agosto de 2025.

“Em um primeiro momento, no ano passado entregamos a nova base da GCM no bairro Wanel Ville, assim como aquela no Parque dos Espanhóis, em espaço revitalizado. A próxima será em Aparecidinha, que terá efetivo composto por profissionais que atualmente encontram-se em curso de formação”, aponta o secretário da Sesu, João Alberto Corrêa Maia.

Desde 2011 a Prefeitura de Sorocaba não realizava concurso para ingresso na GCM, sendo que aquele homologado em 2024 teve a participação de 6.222 candidatos. A classificação definitiva foi publicada em 15 de setembro, no Jornal Município de Sorocaba e no site da Vunesp, com chamamentos de aprovados publicados na imprensa oficial.

“A expectativa é chamar 300 guardas até o fim da atual gestão. Apesar disso, em meio ano já estamos capacitando a metade desse montante, ou seja, são 150 novos guardas. O restante previsto será chamado tão logo houver disponibilidade financeira”, aponta o secretário da Sesu.

A Efae

A Efae de Sorocaba é referência regional na formação de GCMs, graduando guardas para atuar em cidades como Pilar do Sul, Capela do Alto, Salto de Pirapora, Boituva, Laranjal Paulista e Iperó. A unidade opera na Rua Gustavo Ângelo Alvarenga, 634, no Jardim Ana Maria, espaço que foi revitalizado em 2023 e que conta com instalações modernas e adequadas.

A escola da GCM adota um modelo moderno de ensino em Polícia Administrativa de Aproximação e Proteção Comunitária, com corpo docente composto de instrutores próprios, com excelência de conhecimento na disciplina que ministra. O curso é focado em conhecimentos técnicos e habilidades fundamentais para a atuação do GCM.

Os treinamentos seguem matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para formação básica em Segurança Pública para Guardas Municipais. As premissas enfatizam a atuação das corporações na prevenção da violência e criminalidade, destacando o papel dos Municípios, assim como estabelece diretrizes e princípios que norteiem a atuação das GCMs, respeitando e considerando as especificidades regionais.