Participe da Audiência Pública Online – PPA 2026-2029 e LDO 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Rosi Masiero Secretaria de Manutenção da Cidade Colaborou o estagiário Miguel Santos A Prefeitura de São José dos Campos mantém-se muito ativa nas atividades de manutenção, realizando investimentos e inovando em todas as regiões do município. Um exemplo é a Praça da Criança no Jardim das Indústrias, que recebeu pintura de solo adequada ao […]