Ônibus SP Por Todas chega a Sorocaba com atendimento especializado de prevenção à violência – Agência de Notícias

Foto: Divulgação

Equipamento móvel conta com acolhimento psicossocial, orientação jurídica e encaminhamento à rede de proteção

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, inaugurou, no dia 6 de julho, o Ônibus SP Por Todas, que está percorrendo diversos municípios do Estado para ampliar o acesso de mulheres paulistas a serviços de acolhimento, orientação e proteção, visando prevenir e combater a violência contra a mulher. Nos próximos dias Sorocaba, contando com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), receberá a visita do ônibus e os serviços que o atendimento móvel proporciona. Confira a programação a seguir:

23/07 – Casa do Cidadão (Av. Ipanema, 3.439) – das 10h às 13h e das 14h às 17h

24/07 – Parque Tecnológico – das 9h às 12h

24/07 – Praça Cel. Fernando Prestes, das 14h às 17h

25/07 – Casa do Cidadão (Av. Bandeirantes, 4.155 – Brigadeiro Tobias) – das 10h às 13h e das 14h às 17h

O Ônibus SP Por Todas atuará em locais de grande circulação e em eventos públicos com atendimento humanizado e sigiloso, descentralizando o acesso aos serviços integrados nas áreas psicossocial, jurídica e assistencial. Alinhado ao Decreto nº 69.430/2025, o objetivo é reforçar, no estado do São Paulo, o enfrentamento à violência contra as mulheres.

As mulheres atendidas no Ônibus também serão orientadas sobre seus direitos, canais de denúncia – como o Ligue 190 e o App SP Mulher Segura, e poderão ser encaminhadas às redes de proteção, como Delegacias de Defesa da Mulher, Defensoria Pública, Centros de Atendimento Psicossocial (Caps), entre outros.

“Trata-se de uma iniciativa extremamente importante para o cuidado e apoio às mulheres e estamos muito felizes de poder contar com essa parceria do governo estadual aqui em Sorocaba, para a realização desse trabalho”, afirma a secretária municipal da Mulher, Rosângela Perecini.

Para garantir a qualidade e a continuidade do atendimento, a equipe itinerante contará com dois psicólogos, dois assistentes sociais e um coordenador. No interior do Ônibus SP Por Todas, as mulheres terão acesso a esses profissionais de maneira individual e também em grupo. A infraestrutura do ônibus oferece salas de atendimento, espaço educativo, banheiro acessível e toldo externo.