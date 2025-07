Moraes determina bloqueio de bens e contas de Eduardo Bolsonaro

Posted on

Silvia Abravanel, filha adotiva de Silvio Santos, contou detalhes sobre sua família biológica. A filha adotiva do dono do SBT relatou que fez de tudo para encontrar seus pais biológicos, contudo, deixou Silvio Santos triste. “Ele ficou chateado”, disse Silvia. Nesta quarta-feira (04), durante uma entrevista com Sonia Abrão, a filha adotiva de Silvio Santos […]