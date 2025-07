Governo entrega obra na MS-352 para impulsionar turismo e alavancar economia da região – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para potencializar o turismo e melhorar o escoamento da produção, o governador Eduardo Riedel entregou nesta terça-feira (22) a tão sonhada obra de pavimentação da MS-352, em Terenos. Ela liga o entroncamento com a BR-262 até a Ponte do Grego, em um trecho de 40 km, que contou com investimento estadual de R$ 86,5 milhões.

“Nos enche de emoção fazer parte deste momento. Inauguramos uma obra tão aguardada pela população. Infraestrutura chegando e o nosso sentimento é de dever cumprido. Podemos ver agora a satisfação dos moradores em trafegar por esta rodovia pavimentada”, afirmou o governador.

Riedel destacou que a obra vai promover integração na região. “Assim a gente contribui com o desenvolvimento e leva dignidade às pessoas, com resultados entregues a população. Mato Grosso do Sul cresce, porque os municípios crescem com a gente, em uma parceria e trabalho conjunto”, completou.

O tão esperado asfalto vai favorecer toda região, tanto do ponto de vista econômico, com redução de custos logísticos de quem produz, assim como segurança e rapidez para o transporte escolar da cidade, que leva os estudantes da zona rural. Sem contar as melhorias de acesso aos serviços essenciais.

A obra foi dividida em dois lotes, sendo o primeiro na implantação do asfalto no trecho do entroncamento BR262/MS-355 ao entroncamento MS-447, que teve investimento de R$ 27,8 milhões, em uma extensão de 15 km. Já o segundo (lote) foram mais 25 km, com aporte estadual de R$ 58,7 milhões.

A MS-352 em Terenos é usada para o escoamento de grãos, transporte escolar e turismo. Também atende o Quilombo Comunidade dos Pretos. Além de promover novas oportunidades de crescimento para a cidade, a pavimentação melhora a conexão com as localidades de Jacobina e Cipolândia, em Aquidauana, e o Distrito de Taboco, em Corguinho.

O prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke, destacou a importância da obra para região e todo apoio do Governo do Estado para realizar este grande sonho da população.

“Serviço bem feito em um projeto que sonhávamos há muito tempo. Promessa que foi cumprida, temos tranquilidade em acreditar nos compromissos do Governo. Valoriza a região e traz novos investimentos para cidade”, descreveu.

Luzia Torres é moradora da região e já sofreu muito com poeira, pista alagada e acidentes no local. A chegada do asfalto é um sonho realizado. “Nunca pensei que o asfalto chegaria aqui, só temos que agradecer ao governador por fazer está obra e realizar o sonho de muita gente. Estamos todos felizes”.

Gestão municipalista

Além de investir na malha rodoviária, o Governo do Estado leva obras infraestrutura para dento dos municípios, por meio do programa MS Ativo. Em Terenos segue em execução a construção da Unidade de Saúde de Urgência, a edificação de 50 novas unidades habitacionais e a universalização do sistema de esgotamento sanitário.

Também já foram definidas as novas obras na cidade, como melhorias dos acessos ao município, assim como pavimentação e drenagem, substituição de pontes e ampliação do sistema de abastecimento de água.

O governador aproveitou a agenda para visitar as obras da Escola Municipal Sandim e do Hospital Municipal da cidade. Ambos têm recursos do Estado.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom