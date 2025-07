Fazenda inicia envio de cartas a contribuintes com divergências no cadastro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Nesta semana, a CODESG (Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá) está avançando com os trabalhos nas ruas 2, 3, 4 e 6 do bairro Chácaras Agrícolas. Neste momento, as ruas estão recebendo melhorias no sistema de drenagem e a colocação das guias, para na sequência, receberem a pavimentação. O Diretor-Presidente da Codesg, João Vaz, esteve no […]