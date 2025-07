elite do surfe entra em cena em Itamambuca – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba será referência do Surfe Nacional nos próximos cinco dias. A partir dessa terça-feira, 22, a Praia de Itamambuca recebe a segunda etapa do Dream Tour, primeira divisão da modalidade. O local é conhecido como “Reserva Nacional do Surfe” e reúne 72 atletas das categorias masculina e feminina – entre eles, campeões e promessas da nova geração – nomes consagrados como Adriano de Souza (Mineirinho), Silvana Lima, Caio Ibelli e Wiggolly Dantas, além de jovens promessas como Ryan Kainalo.

Com status de “Reserva Nacional do Surfe”, Itamambuca volta a ser o palco de uma das principais competições do calendário brasileiro, reforçando a importância do município no cenário esportivo. O evento oferece R$ 500 mil em premiação, distribuídos de forma igualitária entre as categorias masculina e feminina. As baterias também são alternadas, garantindo visibilidade equitativa para os atletas.

“É uma alegria imensa para Ubatuba receber novamente um evento dessa magnitude. A Praia de Itamambuca é símbolo do surfe nacional e ver nossa cidade no centro das atenções reforça o quanto somos relevantes para o esporte”, destacou o coordenador de Surfe da Prefeitura de Ubatuba, Fabio Lima.

Apesar das condições desafiadoras do mar no primeiro dia, com a falta de ondas que atrasaram o cronograma previsto de 16 para 11 baterias, alguns competidores conseguiram um bom desempenho. O destaque do dia foi Weslley Dantas, que cravou a maior nota do dia: 13.50 pontos em sua bateria, garantindo vaga direta para a próxima fase. O surfista que tiver a maior a pontuação do dia recebe o prêmio dos patrocinadores.

O formato da competição segue com baterias de três atletas, nas quais apenas o vencedor avança direto.

As quatro etapas do Dream Tour são transmitidas pelo canal CBSurfPLAY no Youtube e pelo Sportv também a partir das quartas de final.

Esta etapa recebe o apoio da Prefeitura Municipal de Ubatuba, Secretária de Turismo, Secretária de Esportes e Lazer, Sociedade Amigos de Itamambuca (SAI) e suporte da Associação Ubatuba de Surf (AUS) e Federação de Surf do Estado de São Paulo.

Classificação após a 1ª etapa (Porto de Galinhas) :

Masculino

1º – Douglas Silva (PE) – 10.000 pts

2º – Yage Araújo (BA) – 8.000 pts

3º – Michael Rodrigues (CE) – 6.500 pts

4º – Wesley Leite (SP) – 6.500 pts

5º – Mateus Sena (RN) – 5.100 pts

Feminino

1ª – Laura Raupp (SC) – 10.000 pts

2ª – Juliana dos Santos (CE) – 8.000 pts

3ª – Alexia Monteiro (RS) – 6.500 pts

4ª – Silvana Lima (CE) – 6.500 pts

5ª – Monik Santos (PE) – 5.100 pts