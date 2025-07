DIVAS – A Arte da Alma Feminina A força criativa das mulheres de Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

As salas de vacinas e pontos móveis da Rede Municipal de Saúde seguem promovendo ação preventiva com as doses das campanhas contra dengue, Influenza, Covid-19 e poliomielite. Os profissionais de saúde têm realizado busca ativa nas comunidades e ambientes educacionais, principalmente nesse período com maior incidência de chuva e mudanças de temperaturas, que contribui para […]