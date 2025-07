Cícero Lucena apresenta projeto da Copa Metropolitana de Futebol Amador a prefeitos da região

O prefeito Cícero Lucena apresentou, nesta terça-feira (22), o projeto da primeira Copa Metropolitana de Futebol Amador, que vai reunir times de João Pessoa e outras 17 cidades. A competição esportiva está sendo planejada pela Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), com apoio do Governo do Estado e da Federação Paraibana de Futebol.

Durante encontro com os prefeitos das cidades que compõem a Região Metropolitana de João Pessoa, além de outras convidadas, na Estação Cabo Branco, no Altiplano, Cícero Lucena projetou a competição para o mês de novembro. O gestor garantiu o envolvimento da Prefeitura da Capital e disse que a Copa Metropolitana tem como objetivo promover a integração esportiva entre os municípios, incentivar o surgimento de novos talentos e fortalecer o futebol de base.

“Após receberem a proposta, estaremos abertos a sugestões e correções. Por essa razão, fizemos questão de realizar este lançamento antecipado, a fim de aprimorar, se necessário, o que foi planejado, e dar tempo às cidades para se organizarem. Reconhecemos o funcionamento do futebol nas cidades, sendo fundamental que vocês envolvam as pessoas interessadas, incluindo secretários e a comunidade, para que a seleção seja realizada dentro dos critérios estabelecidos, garantindo, assim, um processo de integração no esporte”, destacou o prefeito.

A proposta da Copa Metropolitana de Futebol Amador foi estruturada em um formato que alia dinamismo, competitividade e viabilidade logística. O torneio contará com 18 equipes — representando as cidades de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Cabedelo, Conde, Alhandra, Caaporã, Pitimbu, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Pedras de Fogo, Rio Tinto, Mari, Sapé, Sobrado, Mamanguape, São Miguel de Taipu e Itabaiana — distribuídas em seis grupos com três times cada.

Incentivo – “Considerando que a Sejer tem liderado a organização desde o início, nossa equipe, que é de excelente qualidade, desenvolveu o projeto. Acreditamos que esta competição terá um impacto significativo, não apenas no âmbito esportivo, mas também na economia local. A integração dos municípios e a competição saudável impulsionarão o comércio”, afirmou o secretário municipal da Juventude, Esporte e Recreação, Zezinho Botafogo.

Formato – Cada equipe disputará dois jogos na fase de grupos. Os líderes de cada grupo, junto com os dois melhores segundos colocados, avançarão para o mata-mata, que será composto por quartas de final, semifinais e final, totalizando 25 partidas. A expectativa é que a Copa Metropolitana se torne um calendário fixo no esporte regional, fortalecendo a política pública voltada à juventude, ao lazer e à formação cidadã por meio do futebol.

Estrutura – “Em relação aos deslocamentos para jogos em outras cidades, a ambulância e os guardas civis estarão presentes para garantir a segurança e a organização do evento. A Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado manifestaram disponibilidade para formalizar uma parceria. Diante disso, é importante ressaltar que o esporte vive um momento de grande ascensão no cenário nacional e, particularmente, no estado da Paraíba”, defendeu o secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer, Lindolfo Pires.

Premiação – De acordo com a Sejer, os valores estipulados para pagamento de premiação, considerando a viabilidade e incentivo ao esporte:

Campeão – R$ 14 mil e troféu

Vice-campeão – R$ 7 mil e troféu

Artilheiro – R$ 1 mil

Melhor goleiro – R$ 1 mil

Regulamento:

Fase de grupos – As 18 equipes serão divididas em 6 grupos com 3 times em cada. A dinâmica é simples: todos jogam contra todos dentro de seus grupos, totalizando 3 partidas por grupo e duas por equipe.

Número de grupos: 6

Times por grupo: 3

Jogos por grupo: 3

Total de jogos na fase de grupos: 18

Classificação – Avançam os 6 primeiros colocados de cada grupo + os 2 melhores segundos colocados, totalizando 8 classificados para a fase final.

Fase final – Com os 8 melhores times definidos, começa o mata-mata:

Quartas de final: 4 jogos

Semifinais: 2 jogos

Final: 1 jogo

Total de jogos no mata-mata: 7