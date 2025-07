Câmara Brasileira do Livro divulga finalistas do Jabuti Acadêmico

Por MRNews



A Câmara Brasileira do Livro (CBL) anunciou nesta terça-feira (22) os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025. Criado em 2024, o Prêmio Jabuti Acadêmico é voltado às áreas científicas, técnicas e profissionais e tem o objetivo de reconhecer a produção acadêmica nacional e dar visibilidade às contribuições desses campos para o desenvolvimento do Brasil.

“Estamos muito entusiasmados com a proximidade da grande cerimônia de premiação. O Jabuti Acadêmico representa uma importante forma de reconhecimento das obras acadêmicas que tanto nos orgulham. A cada nova edição, reforçamos o valor da produção científica e técnica no país”, disse Sevani Matos, presidente da CBL, em nota.

As categorias estão organizadas em dois grandes eixos, chamados de Ciência e Cultura e Prêmios Especiais. No eixo de Ciência e Cultura, a Câmara reconhece 23 áreas de conhecimento como Artes, Direito, Economia e Geografia. Já em Prêmios Especiais, o eixo se divide em três áreas: divulgação científica, ilustração e tradução.

A entrega dos prêmios está marcada para o dia 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista. Os autores premiados vão receber a estatueta, além de um prêmio de R$ 5 mil. As editoras das obras premiadas também recebem uma estatueta do Jabuti Acadêmico.

Livro Acadêmico Clássico e Personalidade Acadêmica

Neste ano, o Prêmio Jabuti Acadêmico homenageou a obra Metodologia do Trabalho Científico, de Antônio Joaquim Severino, como o Livro Acadêmico Clássico, um reconhecimento às obras de referência que permanecem relevantes e impactantes ao longo do tempo. A obra tem 50 anos e, segundo o prêmio, apresenta aos universitários alguns subsídios teóricos e práticos para o enfrentamento das várias tarefas que lhes serão solicitadas ao longo de sua formação acadêmica.

Já o sociólogo José de Souza Martins foi anunciado como a Personalidade Acadêmica do prêmio, em reconhecimento ao conjunto de sua obra.

Saiba a lista completa dos finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico.

