Bonito CineSur 2025 começa nesta sexta com 63 filmes de 10 países sul-americanos – Prefeitura Municipal de Bonito

Com entrada gratuita e programação diversa, festival acontece de 25 de julho a 2 de agosto em Bonito (MS)

A partir desta sexta-feira, dia 25 de julho, Bonito será novamente palco do cinema sul-americano. A cidade sedia a 3ª edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano, que nesta edição traz uma programação totalmente gratuita, com 63 filmes entre longas e curtas, além de oficinas, debates, homenagens, sessões infantojuvenis e atrações especiais espalhadas por diversos pontos da cidade.

A cerimônia de abertura acontece às 19h30, no Auditório Kadiwéu, no Centro de Convenções de Bonito. A noite será marcada pela exibição do premiado longa “As Herdeiras”, do Paraguai, e por uma homenagem à atriz Ana Brun, protagonista do filme e vencedora do Urso de Prata no Festival de Berlim.

Além de Ana Brun, o festival contará com a presença de nomes de destaque no audiovisual brasileiro, como Antônio Pitanga, Thiago Lacerda, Cláudia Ohana, Maeve Jinkings, Renata Boldrini, Gleicielly Nonato Guató, Breno Moroni e Nélcia Rita, que estarão à frente da apresentação e atividades do evento.

Durante os nove dias de festival, o público poderá conferir produções do Brasil, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Equador e Paraguai. As exibições estão divididas em cinco mostras competitivas, que abordam temas como meio ambiente, identidade sul-americana e produção local, com destaque para obras de realizadores de Mato Grosso do Sul.

Além das sessões de cinema, o Bonito CineSur oferece oficinas de formação gratuita, debates com profissionais do setor, masterclasses, sessões especiais ao ar livre e uma programação dedicada ao público infantojuvenil e à comunidade escolar.

O festival consolida-se como um dos maiores eventos de cinema com foco na América do Sul, reforçando o papel de Bonito não só como referência em turismo ecológico, mas também como centro de produção e difusão cultural.

Com curadoria voltada à valorização de narrativas locais e temáticas socioambientais, o Bonito CineSur busca promover o intercâmbio entre artistas, estudantes, realizadores e o público em geral, democratizando o acesso à cultura e incentivando a formação de novos talentos.