Alunos de Ubatuba conquistam medalhas em campeonato nacional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Dois estudantes da rede municipal de ensino de Ubatuba participaram da 2ª Etapa do Nacional de Badminton para Surdos, realizada entre os dias 19 e 20 de julho, na cidade de São Paulo. Isaque dos Santos Camargo, de 17 anos, e Rhajyv Radis Baptista, de 15, conquistaram, juntos, quatro medalhas de bronze na competição.

Ambos são alunos do 1º ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Informática (1º MIN), da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves. Eles tiveram o primeiro contato com a modalidade durante o Ensino Fundamental II, nas aulas de Educação Física da professora Natália Lima, com o apoio do intérprete de Libras Vagner Jesus.

“O esporte atua como uma ponte entre diferentes realidades. O Badminton praticado na escola facilita a interação com colegas ouvintes em um ambiente adaptado. Essa convivência combate a sensação de isolamento e promove respeito às diferenças. Os estudantes aprendem a cooperar, a lidar com frustrações nas derrotas e a celebrar conquistas – habilidades que se estendem para a vida cotidiana”, destacou o intérprete.

Na competição, os adversários são definidos por sorteio, sem distinção de idade, categoria ou experiência, o que levou os atletas ubatubenses a enfrentarem oponentes adultos, inclusive, integrantes da seleção brasileira. “Nossos jovens atletas tiveram que enfrentar oponentes adultos de altíssimo nível e o fizeram com excelentes resultados”, comemorou o treinador de badminton, Manolo Bunge. Rhajyv conquistou três medalhas de bronze: individual, dupla mista e dupla masculina. Isaque subiu ao pódio na dupla masculina, ao lado de Rhajyv.

Atualmente, os dois atletas treinam no Centro de Convenções de Ubatuba, e integram a equipe municipal de badminton, participando regularmente de torneios e campeonatos. O espaço, cedido pela prefeitura, também abriga treinos de outras modalidades olímpicas, como tênis de mesa, ginástica artística e skate.