Agência Minas Gerais | Governo do Estado oferece 1 mil vagas em curso gratuito sobre infográficos para dados turísticos

Rosi Masiero Secretaria de Governança Mesmo com o frio e o tempo chuvoso, mais de 3.000 moradores participaram neste domingo (27) dos eventos que marcaram o aniversário de 146 anos do distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos. As comemorações começaram pela manhã com o hasteamento de bandeiras no deck da […]