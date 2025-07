Agência Minas Gerais | Governo de Minas divulga resultado final da segunda etapa do Ser Docente 

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) divulgou, nesta segunda-feira (21/7), o resultado final da avaliação digital da seleção de tutores e mentores do programa Ser Docente. Os candidatos classificados já podem conferir a lista no site oficial do processo seletivo.

Com o resultado, a seleção avança para a terceira e última etapa, que consiste em entrevistas com os candidatos mais bem colocados nas fases anteriores. As entrevistas serão realizadas entre os dias 23/7 e 5/8, conduzidas pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF).

Serão convocados até o dobro do número de vagas disponíveis, tanto para a função de mentor quanto para a de tutor. Os profissionais com melhor desempenho serão selecionados para as vagas, e os demais formarão cadastro de reserva. Os candidatos receberão as orientações para a entrevista e o link para a videoconferência no e-mail cadastrado no momento da inscrição.

“O Ser Docente é uma política de cuidado com quem está começando a carreira. Estamos construindo uma cultura de apoio, acolhimento e valorização, essencial para fortalecer a qualidade da educação pública em Minas”, destaca o superintendente de Desenvolvimento e Avaliação da SEE/MG, Sandro Martins.

O cronograma completo e outras informações estão disponíveis no site do processo seletivo. Dúvidas podem ser encaminhadas para os e-mails: [email protected] ou [email protected].

Sobre o programa

Lançado pela SEE/MG, o Ser Docente é voltado ao acompanhamento de professores em estágio probatório. A iniciativa busca fortalecer a permanência e o desenvolvimento profissional desses educadores por meio do apoio direto de tutores e mentores com experiência na rede estadual. O programa integra as estratégias do Governo de Minas para a valorização da carreira docente e a melhoria da qualidade do ensino nas escolas públicas.