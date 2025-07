Semob-JP realiza ações educativas em vias públicas, escolas e supermercados durante toda a semana

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realiza, desta terça-feira (22) até a próxima sexta-feira (25), mais uma série de ações educativas voltadas à promoção do respeito às vagas especiais e ao uso correto da faixa de pedestres, além da segurança de motociclistas. As atividades serão desenvolvidas em vias públicas, supermercados e unidades de ensino da Capital.

A proposta da Divisão de Educação para o Trânsito (DIED) é dialogar diretamente com motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância da empatia e do cumprimento das normas de mobilidade, reforçando que o respeito às vagas reservadas e à sinalização viária é uma atitude de cidadania.

Segundo o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, essas ações são essenciais para alertar as pessoas sobre o papel de cada um por uma modalidade cada vez mais humana. “A educação no trânsito é uma ferramenta essencial para construirmos uma cidade mais justa, inclusiva e segura para todos”, ressaltou.

As ações visam sensibilizar a população sobre a necessidade de garantir o direito de idosos, pessoas com deficiência, autismo, fibromialgia e outras condições que asseguram o uso das vagas prioritárias, além de alertar sobre os cuidados no trânsito em áreas escolares.

Confira a programação da semana:

Terça-feira (22)

Ação: Vagas especiais

Local: Supermercado Bem Mais – Av. Ruy Carneiro

Horário: 15h30

Quarta-feira (23)

Ação: Vagas especiais

Local: Supermercado Manaíra – Av. João Câncio da Silva, 493

Horário: 8h30

Ação: Vagas especiais

Local: Super Box – Rua Themístocles da Costa Brito, 77, Jardim Oceania

Horário: 14h

Quinta-feira (24)

Ação: Comando educativo para motociclistas

Local: Av. João Cirilo – Altiplano (em frente à Cidade Viva)

Horário: 15h

Sexta-feira (25)

Ação: Faixa de pedestre

Local: Em frente à Escola General Rodrigo Otávio, Rua Mato Grosso – Bairro dos Estados

Horário: 6h30