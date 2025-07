Rota Cidadania – Sábado de cuidado e participação! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O painel eletrônico com os indicadores da 2ª edição do Prêmio Escola Transformação e com os resultados da Avaliação Intermediária já está disponível para a consulta pelas escolas estaduais. Os resultados são referentes às provas que foram finalizadas em junho. Também constará no painel o resultado das avaliações diagnósticas realizadas no primeiro bimestre de 2023. Para […]