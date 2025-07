Prefeitura reforça vacinação contra Influenza para grupos prioritários e alerta para prevenção

A Prefeitura de João Pessoa segue mobilizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e inicia a semana reforçando o alerta à população que integra os grupos prioritários. Para este grupo é fundamental procurar um ponto de vacinação para garantir a proteção contra o vírus da gripe, especialmente diante do aumento de casos de síndromes gripais antes mesmo do auge do outono e inverno.

A partir desta segunda-feira (21), conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), as doses da vacina contra Influenza serão destinadas exclusivamente às pessoas dos grupos prioritários: crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. A medida busca ampliar a cobertura vacinal entre os públicos mais vulneráveis às complicações da doença.

A baixa adesão a vacinação pela população preocupa as autoridades públicas, que apesar dos esforços dos profissionais de saúde os índices de vacinação ainda estão abaixo do ideal. A meta é vacinar, pelo menos, 90% do público-alvo até o encerramento da campanha, no dia 31 de julho. No Brasil, até o momento, apenas 44,57% das pessoas dos grupos prioritários foram imunizadas. Na Paraíba, esse percentual é de 44,75%, e em João Pessoa, apenas 21,89%.

Na Capital paraibana, os idosos são o grupo com maior adesão, com 24,65% de cobertura. Entre as crianças, a taxa é de 23,59%, e entre gestantes, 15,66% buscaram a imunização até agora. “Mesmo após o Dia D de Vacinação, seguimos o alerta e mobilizados, junto aos profissionais de saúde de todos os serviços da Rede Municipal e dos Agentes Comunitários de Saúde, que promovem busca ativa em todos os territórios do Município, com intuito de ampliar a cobertura vacinal e garantir uma proteção efetiva. Vacinar é um ato de cuidado coletivo e é importante que a população abrace essa campanha preventiva”, alertou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Secretaria de Saúde de João Pessoa.

A vacina está disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h. Também é possível atualizar a caderneta nas policlínicas municipais e no Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado no bairro da Torre, com atendimento das 8h às 16h. Além disso, três postos móveis funcionam das 12h às 21h em locais estratégicos da cidade: Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá.

Para se vacinar é necessário apresentar um documento oficial com foto ou certidão de nascimento (no caso de crianças), Cartão SUS e a caderneta de vacinação.

Dia D – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou, neste sábado (19), o Dia D de Multivacinação com foco na imunização contra Influenza. Foram aplicadas 5.387 doses do imunizante e 3.263 doses de vacinas de rotina para atualização da caderneta de vacinação. Para o chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino, a adesão da população à campanha vacinal foi além do esperado. “Em comparação ao último Dia D que realizamos, em maio, aplicamos quase duas mil vacinas a mais, desta vez”, comentou.

Vacinação domiciliar – A Prefeitura de João Pessoa também oferece a opção de vacinação domiciliar para pessoas acamadas, que não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde. Para ter acesso ao serviço é necessário realizar o agendamento por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Onde se vacinar:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

– Todas as vacinas do calendário de rotina e campanhas ativas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: Toda a população acima de seis meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).