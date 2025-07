Prefeitura promove eventos culturais e de lazer e movimenta pontos turísticos do Centro

A Prefeitura de João Pessoa promove eventos culturais e de lazer nos pontos turístico do Centro da cidade, aos finais de semana. Neste domingo (20), a programação contou com mais uma edição do projeto Circulador Cultural, na Casa da Pólvora, que teve como atrações o DJ Vinny e o grupo franco-senegalês Guiss Guiss Bou Bess. Já no Parque Solon de Lucena, houve o encerramento do Projeto Férias no Parque, com brincadeiras, espetáculo circense e shows de personagens infantis.

Com a aproximação do pôr do sol, a pedagoga Laisa Lavínia chegou à Casa da Pólvora para conferir as atrações do Circulador Cultural. “Acho que o Centro precisa ser utilizado como palco de estímulo cultural. Eu costumo frequentar as atrações do Centro, porque é um rolê diferente, as pessoas que frequentam são diferentes”, opinou.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, destacou que cada equipamento cultural da cidade tem um conceito, e a Casa da Pólvora é dedicada às culturas mais alternativas, experimentais e criativas. “A gente fez essa volta do Circulador Cultural após o São João com a banda Guiss Guiss Bou Bess, que está circulando o Brasil. Aqui, sempre articulamos um DJ e uma banda com estéticas musicais próximas, dentro da nossa política de cultura que é estimulada pelo prefeito Cícero Lucena de incluir o maior número possível da diversidade de culturas de João Pessoa”, explicou.

Uma nova visão musical – O trio musical Guiss Guiss Bou Bess – cujo nome significa “uma nova visão musical”, é formado pelos integrantes Mara Seck, Stéphane Costantini e Aba Diop, e apresentou um show com uma musicalidade que mescla percussões africanas com a batida da música eletrônica europeia.

Segundo um dos integrantes, o senegalês Aba Diop, o grupo mantém uma conexão com a Paraíba por meio do trabalho musical feito com o músico Chico Corrêa. “João Pessoa é o único lugar em que vamos ficar alguns dias para trabalhar com música. Aqui, a gente se sente em casa, o pessoal é muito gentil, aberto e generoso”, contou o músico que está em turnê pelo Brasil com o grupo.

Férias no Parque – Mais cedo, quem visitou o Parque Solon de Lucena aproveitou uma tarde com muitas atrações: Palhaço Pipoquinha e sua turma; Mexicano Maluco; e os personagens: Baby Shark, Mickey & Minnie, Stitch & Angel, e Lucas Netto (cover). Além disso, os visitantes tinham à sua disposição brinquedos infláveis, parque de diversão, espaços para piquenique e prática de atividades físicas, além de área gastronômica.

A cuidadora Luciene dos Santos levou a filha Ester de seis anos para ver as apresentações, e a menina ficou encantada com os palhaços. “É importante porque a Prefeitura tem essa programação de lazer e brincadeiras para as crianças e as famílias. Sempre procuro trazê-la para o parque para brincar e correr, em vez de deixa-la com aparelho de telefone celular o tempo todo”, comentou.

A manicure Priscila Barbosa fez um passeio com a família toda – o esposo e os quatro filhos. “A gente veio passear no parque, andar nos brinquedos. As crianças estão de férias, e é bom para elas brincarem e se divertirem, para sair de casa. Para a gente também é bom ter um dia de lazer”, disse.

Feira Móvel do Produtor – A tarde deste domingo também marcou o encerramento da Feira Móvel do Produtor, no local. Uma das artesãs e integrante da comissão que organiza as feirinhas itinerantes, Camila Lourenço, confirmou que o período de exposição foi muito bom para os participantes. “Os visitantes puderam adquirir peças como artigos em macramê, artes em pulseiras, bonecos feito à mão, crochê, panos de prato bordados e brinquedos educativos para pessoas com deficiência. Durante a semana estaremos em outros pontos da cidade. Temos feira no Brisamar, Bancários, Altiplano, Parque Parahyba I e Vila Olímpica”, pontuou.

O período de férias escolares também é um momento de mais vendas para os comerciantes do Parque Solon de Lucena. O comerciante Adriano Carneiro e sua família trabalham todos os dias na venda de lanches, no local. “O final de semana é mais movimentado. É daqui que tiramos o sustento da família. Se a gente não trabalha, as coisas não fluem. Espero que, com a Festa das Neves, as vendas sigam boas”, contou.