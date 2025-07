Prefeitura prioriza o setor habitacional com a construção de moradias de interesse social

“O setor habitacional tem sido tratado com prioridade na gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice Leo Bezerra e a meta é a construção de duas mil moradias”. A informação é da secretária de Habitação Social da Prefeitura, Socorro Gadelha, acrescentando que 12 projetos habitacionais já foram aprovados pela Caixa Econômica Federal – 5 já na fase de execução e outros 7 em fase de negociação para início das obras.

“O setor de habitação tem uma força muito grande, pois envolve diversos ramos da atividade produtiva, começando com a oferta de empregos diretos e indiretos na construção civil, movimenta a economia com a geração de renda e tem também o lado social, porque quando a gente constrói um residencial estamos dando uma moradia para uma família que não tinha onde viver”, destacou Socorro Gadelha.

A secretária disse ainda que o programa habitacional da Prefeitura de João Pessoa contempla o atendimento a famílias de baixa renda através das moradias de interesse social e pessoas inscritas no setor de cadastro da Semhab, que já são cerca de 40 mil. Ela adiantou que os projetos são parcerias com o Governo Federal, através de programas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’; o ‘Novo PAC’ (Programa de Aceleração do Crescimento); e do ‘Pró-Moradia’, com financiamento da Caixa.

“Alguns projetos estão iniciando a fase de execução com a instalação do canteiro de obras para começar a levantar a infraestrutura básica e depois a construção das moradias, como é o caso do Residencial Rio Jaguaribe, o Residencial Rio Paraíba, o Residencial ‘S’ I, que são obras vinculadas ao programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ e depois os projetos ligados ao ‘Pró-Moradia’, como o Residencial ‘S’ III e o Residencial Dubai”, revelou.

“O Residencial Dubai é o que está com a obra mais adiantada, pois a fase de infraestrutura com a construção dos prédios já foi concluída e agora estamos na de instalação das redes de energia, hidráulica, saneamento, e o acabamento com reboco das paredes, instalação de portas e janelas, piso e isolamento das áreas molhadas, como os banheiros, cozinhas e área de serviço com revestimento cerâmico”, comentou Socorro Gadelha.

Etapas – Estão em fase de construção: o Residencial Rio Sanhauá, Residencial ‘S’ II, Residencial das Nações Unidas, Residencial Jardim dos Coqueiros II, Residencial Ipês II, e o Residencial Antônio Júnior. Já com o programa ‘Pró-Moradia’, tem os Residenciais Dubai e ‘S’ III. A Prefeitura ainda vai desenvolver, em parceria com o Novo PAC, o projeto do Porto do Capim, que vai beneficiar 542 famílias e transformar a região do Centro Histórico da terceira capital mais antiga do Brasil.