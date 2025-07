Prefeitura decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Preta Gil – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Centro Administrativo São Sebastião (Cass), sede da Prefeitura – Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Preta Gil, cantora, atriz, empresária e apresentadora. Filha do músico Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, Preta nasceu no Rio de Janeiro em 1974. Estreou como cantora em 2003 e fez sucesso no Carnaval carioca no comando do Bloco da Preta.

– Poucas vezes conheci em minha vida uma pessoa que trouxesse vibrações tão boas e que espalhasse alegria e amizades aonde chegasse. Que tristeza ver uma pessoa assim nos deixar. Que Deus possa confortar o coração dos fãs, da enorme legião de amigos dela, dos familiares e, especialmente, deste grande cara, meu amigo Gilberto Gil. Toda força do mundo para vocês. Valeu, Preta Gil. Não vamos te esquecer – lamentou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.