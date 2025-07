Nova Iguaçu quer ampliar o acolhimento de crianças e adolescentes pelo Serviço Família Acolhedora

Com o objetivo de aumentar o número de pessoas habilitadas para o acolhimento familiar no município, a Prefeitura de Nova Iguaçu vai realizar, ao longo das próximas semanas, ações de divulgação do Serviço Família Acolhedora (SFA), da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). A primeira delas acontece nesta terça-feira (22), na Praça Rui Barbosa, no Centro, a partir das 10h.

Lançado pelo governo municipal em 2018, o Família Acolhedora é uma alternativa para os abrigos, sendo um serviço de acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados de suas famílias de origem, por medida de proteção.

“O Família Acolhedora é fundamental para meninos e meninas que necessitam de cuidado, amor e carinho em um ambiente familiar. Queremos apresentar este importante serviço ao maior número de pessoas possível, para que elas possam despertar a consciência do papel social de cada um de nós para um futuro melhor”, disse o prefeito Dudu Reina.

Atualmente, 44 meninos e meninas estão em acolhimento institucional no município e apenas cinco estão acolhidos pelo SFA. Por isso, o município segue cadastrando famílias que queiram abrir as portas de seus lares. No momento, nove famílias estão habilitadas.

Segundo a coordenadora do Família Acolhedora, Viviane Cordeiro Marques, a grande vantagem do serviço é poder proporcionar à criança e ao adolescente um lar.

“Eles são retirados do lar de origem e, ao invés de irem para uma instituição, vão para um lar onde poderão ser tratados de forma individualizada e ter rotinas básicas de uma criança em família”, explica Viviane.

O Serviço Família Acolhedora busca compreender por quais razões a criança ou adolescente é afastado judicialmente da família de origem e tenta sua reinserção neste lar até que todas as possibilidades sejam esgotadas. Em último caso, o menor é direcionado para a adoção. Por isso, as famílias cadastradas no Família Acolhedora assinam um termo de não interesse pela adoção.

Para disseminar o SFA, a prefeitura fará ações em pontos estratégicos do Centro e de outros três bairros, sempre às terças-feiras, das 10h às 12h. Além da Praça Rui Barbosa, a divulgação do Família Acolhedora será realizada no Complexo Cultural Mário Marques, no dia 29; Praça de Vila de Cava, em 5 de agosto; Praça de Miguel Couto (12); Praça de Comendador Soares (19); e Igreja de Nossa Senhora de Fátima e São Jorge, no Centro, dia 9 de setembro.

Como acolher

Para fazer parte do Serviço Família Acolhedora, é preciso morar em Nova Iguaçu há pelo menos dois anos, ter moradia que atenda às necessidades básicas da criança, entre outros requisitos. Também é fundamental que todos os membros da família estejam de acordo com a inserção no serviço e cientes que não se trata de adoção, mas da promoção de um lar temporário para o acolhido. Desta forma, elas serão submetidas a exame psicossocial e irão passar por processo de capacitação para que tenham condições de acolher as crianças afastadas dos lares de origem.

Os interessados em se cadastrar podem procurar a sede do serviço, localizada na Rua Dr. Luiz Guimarães 956, no Centro. Também é possível entrar em contato via WhatsApp (99575-1913) ou pelo e-mail [email protected].