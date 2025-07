Guaratinguetá registra mais uma morte por Dengue – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Secretaria de Saúde de Guaratinguetá confirmou o terceiro óbito por Dengue, neste ano de 2025.

A paciente, uma mulher de 23 anos, moradora do bairro Jardim Tamandaré, puérpera, sem comorbidades. O falecimento aconteceu em maio/2025, porém a confirmação da causa foi confirmada agora em decorrência do resultado dos exames.

A Secretaria informa que as ações de combate ao mosquito transmissor da doença como Catabagulho, visita dos Agentes de Endemias, ADL e Mutirões em bairros com maiores números de casos seguem sendo realizadas no município.