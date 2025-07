Espetáculo de rua gratuito “Lá vem a Bonita!” chega a Bonito nesta segunda (21) – Prefeitura Municipal de Bonito

Bonito recebe nesta segunda-feira, 21 de julho, o espetáculo de rua “Lá vem a Bonita!”, apresentado pela dupla de palhaçaria Roda Riso, formada pelos artistas Greice Miotello (palhaça Gretta) e Allan Ortega (palhaço Billy). A apresentação será gratuita e aberta ao público, às 16h, na Praça da Liberdade.

O espetáculo faz parte de uma turnê nacional que leva arte e humor pelas ruas de diversas cidades do Brasil, de São Paulo até o Pantanal. A performance acontece a bordo da van/motorhome “Bonita”, que, além de transportar os artistas, se transforma em palco e personagem principal da apresentação.

Sem necessidade de ingressos, o evento convida moradores e visitantes a vivenciarem uma experiência única de teatro de rua, com palhaçaria, improviso e interação com o público. “Lá vem a Bonita!” propõe uma nova forma de ocupar o espaço urbano com arte e alegria, rompendo com a rotina e despertando o olhar sensível de quem passa.

A direção do espetáculo é assinada por Ricardo Puccetti, referência nacional na palhaçaria e integrante do LUME Teatro (Campinas/SP). A iniciativa é viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Polico Alimentos e apoio do Ministério da Cultura do Governo Federal.

“Nosso projeto transforma lugares comuns em palco e deixa um rastro de memória afetiva por onde passa”, destaca Greice Miotello.

A apresentação em Bonito é coordenada localmente por Calini Detoni.