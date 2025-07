Dias do Avós tem programação especial no Clube do Idoso de Sorocaba – Agência de Notícias

Para comemorar o Dia dos Avós (26 de julho), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), realizará, nesta sexta-feira (25), das 9h às 12h, uma programação especial e gratuita no Clube do Idoso, voltada aos vovôs e vovós sorocabanos que frequentam o Clube do Idoso, a Chácara do Idoso e o Centro Dia da Pessoa Idosa, e seus netos.

O objetivo da iniciativa municipal é promover a interação social entre os idosos e os seus netos e homenageá-los pela data. Além de um café da manhã especial, a programação contará com uma sessão de fotos e atividades de lazer, como gincana e brincadeiras.

O Clube do Idoso oferece gratuitamente diversas atividades de lazer, esporte, saúde, integração social e cultura para a terceira idade. Para ser sócio é necessário ter mais de 55 anos, morar em Sorocaba, levar uma foto 3×4 recente, comprovante de endereço atual, RG, CPF e atestado médico para a prática de atividades físicas.

O Clube do Idoso está localizado na Rua Padre Lara de Moraes, s/n, em Pinheiros, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3233-9014.