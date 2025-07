CET-Rio dá continuidade às interdições viárias para obras em Realengo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A CET-Rio informa que, a partir desta segunda-feira (21/7), terá início a segunda fase das intervenções viárias no bairro de Realengo, na Zona Oeste, para viabilizar as grandes obras de combate às enchentes da Prefeitura do Rio, coordenadas pela Fundação Rio-Águas. As obras foram anunciadas no sábado (19/7) e vão minimizar os alagamentos em dias de muita chuva na região.

Nesta nova etapa, haverá interdição parcial da Avenida Santa Cruz, no trecho entre a Rua Marechal Soares de Andrea e a Estrada General Canrobert Pereira da Costa. Será interditada apenas a faixa de rolamento da esquerda da via, sem a necessidade de desvio do tráfego, com o fluxo de veículos pela faixa liberada ao trânsito.

As intervenções começaram no último sábado com o fechamento total da Rua do Imperador, entre a Rua Bernardo de Vasconcelos e a Avenida Santa Cruz. Durante o período de obras, o tráfego nesse trecho está sendo desviado para a Rua Lomas Valentinas.

Para orientar os motoristas e garantir a segurança viária, há sinalização específica em toda a área afetada. Agentes da CET-Rio e operadores de tráfego estarão no local para acompanhar as condições do trânsito e atuar sempre que necessário.

Além disso, técnicos da CET-Rio no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) vão monitorar a movimentação do trânsito por meio de câmeras e poderão ajustar, se necessário, a programação semafórica para manter a fluidez na região.

A CET-Rio recomenda aos motoristas que, se possível, evitem a região impactada, com prioridade de utilização das rotas alternativas, e com atenção às orientações da sinalização e dos agentes de trânsito.